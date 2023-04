Ataque russo à Ucrânia mata pelo menos duas pessoas neste domingo (9)

Um novo ataque russo à Ucrânia matou pelo menos um homem, de 50 anos de idade, e sua filha, com 11 anos. Os dois foram alvejados neste domingo (9), na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. Mísseis russos teriam atingido a casa onde eles moravam. Uma mulher de 46 anos, que seria esposa e mãe das vítimas, teria sido retirada com vida dos escombros.

Segundo informações do conselho municipal local, os mísseis também danificaram inúmeros outros imóveis na região.

Twitter - Em mensagem publicada no Twitter, neste domingo (9), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desejou Feliz Páscoa a todos e apelou à defesa do país contra a invasão russa, independentemente da religião que cada um segue.

Segundo as Nações Unidas, a invasão da Rússia à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, já resultou na morte de mais de 8.400 civis.

VEJA MAIS: