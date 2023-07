Ataque em Tel Aviv deixa 7 feridos; Hamas diz que ação foi 'primeira resposta a crimes de Israel'

Sete pessoas ficaram feridas após um motorista atropelar dezenas de pedestres em Tel Aviv, Israel, nesta terça-feira (4). Logo depois do atropelamento, houve um esfaqueamento e disparos no centro da cidade. De acordo com um porta-voz da polícia, a suspeita é de que os ataques tenham sido cometidos pelo mesmo autor, que foi morto no local. Ele foi identificado como um palestino da Cisjordânia.

Um porta-voz do Hamas afirmou à agência de notícias Shehab, ligada ao grupo terrorista, que os ataques em Israel foram "a primeira resposta ao crime de ocupação contra nosso povo no campo (de refugiados) de Jenin".

VEJA MAIS

Nesta segunda-feira (3), tropas israelenses fizeram a maior operação em 20 anos na Cisjordânia. Dez pessoas morreram após milhares de soldados entrarem no campo de refugiados local, na cidade de Jenin. De acordo com Israel, a operação buscava de membros de facções criminosas palestinas financiadas pelo Irã.