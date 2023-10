Atacante do Nijmegen desmaia em campo e partida é suspensa

O jogador holandês, Bas Dost, de 34 anos, deu um susto na equipe técnica do Nijmegen ao desmaiar em campo. O caso aconteceu neste domingo (29), em um jogo contra o AZ Alkmaar, pelo Campeonato Holandês. Segundo imprensa local, o mal-estar aconteceu perto do fim da partida.

Bas precisou ser socorrido. O jogador holandês foi prontamente atendido e deixou o estádio de ambulância após ficar consciente. Durante o jogo, Bas havia feito um gol e dado uma assistência.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jogos de hoje, segunda-feira (30/10): veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas]]



O desmaio aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. A partida seguiu e resultou em 2 a 1 a favor do Nijmegen, time visitante. O AZ é vice-líder da competição, atrás apenas do PSV.

Dost defendeu a seleção holandesa entre 2015 e 2018 e passou por clubes como Wolfsburg, Sporting e Eintracht Frankfurt. Ele chegou ao Nijmegen nesta temporada.