Astróloga do TikTok diz que junho será ‘mês do diabo’

O mês de junho não será fácil para ninguém e isso no mundo todo. Pelo menos, esta é a previsão de Mhoni Vidente, a astróloga e taróloga cubana que tem cinco milhões de seguidores no TikTok.

Ela afirmou que as cartas apresentaram a figura diabólica em todos os lugares. Segundo ela, o período compreenderá maior atividade de energias obscuras, ritos satânicos, além de pessoas que buscam prejudicar as outras.

Mhoni Vidente disse que já nesta terça-feira (6), "as energias de todos os demônios soltos e do próprio Lúcifer irão se alinhar", em vídeo publicado no canal do YouTube.

"Por isso, este será o dia mais cabalístico —com uma energia muito difícil no mundo inteiro—, no qual a vidente previu "guerras, golpes, catástrofes, raiva, ações judiciais e mortes", afirmou a astróloga..

Ela recomendou jogar água benta na testa com o objetivo de afastar os pensamentos negativos da cabeça. Ela também pediu para os seguidores acenderem uma vela branca e fazerem orações.

No entanto, a vidente também disse que este mês pode ser considerado como um tempo de dinheiro rápido e que pode vir de maneiras fáceis. Em junho, haverá a pior tempestade solar da história, de acordo com a astróloga.

Ela disse, ainda, que a mudança no clima pode danificar satélites e redes sociais como nunca antes aconteceu.