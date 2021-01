Área próxima ao Capitólio dos EUA é fechada; saiba mais

As ruas ao redor do Capitólio, nos Estados Unidos, em Washington, foram fechadas nesta segunda-feira (18), por causa do incêndio registrado nas áreas próximas do local.

Agentes de segurança colocaram o prédio federal em intenso esquema de proteção, principalmente para evitar ameaças ao público. Imagens nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça saindo na área.

Uma postagem do Serviço Secreto dos Estados Unidos, no Twitter, confirmou que houve um “pequeno incêndio” que foi extinto e que “por precaução” todo o complexo foi fechado.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK