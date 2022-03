Arábia Saudita promove execução em massa e choca entidades internacionais

Enquanto os olhos do mundo se voltam para a guerra no Leste Europeu, entre Ucrânia e Rússia, uma das maiores barbaridades cometidas por um país em tempos modernos passou despercebida da mídia internacional. No último sábado (12/03), a Arábia Saudita executou 81 pessoas acusadas de vários crimes. O Ministério do Interior saudita não divulgou os métodos usados na execução, mas, no passado, condenados à pena de morte eram decapitados à espada. As informações são do portal Estado de Minas.

De acordo com entidades de direitos humanos essa foi a maior execução em massa da Arábia Saudita cometida em um único dia, superior até à morte de 63 militantes no ataque terrorista à Grande Mesquita de Meca, em 1979, considerado o pior de todos os tempos.

As execuções foram anunciadas pelo governo saudita em 12 de março. A agência estatal de imprensa declarou que os condenados foram presos e julgados em tribunais sauditas, sob supervisão de 13 juízes, em 3 estágios separados para cada indivíduo. “Os crimes cometidos por esses indivíduos também incluem jurar lealdade a organizações terroristas estrangeiras, como ISIS, al-Qaeda e os houthis”, informou o veículo.

A maioria dos executados eram sauditas e mais da metade era da minoria muçulmana xiita, informou o jornal norte-americano Wall Street Journal. Sete dos mortos eram cidadãos iemenitas e um era sírio.

Uma avaliação do histórico de direitos humanos do país feita em de 2019 pelo Departamento de Estado dos EUA mostrou que as sentenças de morte na Arábia Saudita podem ser aplicadas para uma ampla variedade de crimes não violentos, incluindo apostasia (renúncia ou abandono de uma crença religiosa), feitiçaria e adultério.

A pena de morte é considerada legal na Arábia Saudita.