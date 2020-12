Aprovação de imunizante na Inglaterra deve acelerar vacinação no Brasil

O pesquisador da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Júlio Croda, afirmou nesta segunda-feira, 28, que com a aprovação, no Reino Unido, da vacina desenvolvida pela Universidade Oxford e pelo grupo farmacêutico AstraZeneca o processo de vacinação contra o novo coronavírus no Brasil pode acelerar.

No último domingo (27), Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, afirmou que a vacina deve ser aprovada até quinta-feira, dia 1º de janeiro. A vacina é a principal aposta do governo para combater a pandemia do coronavírus. A ideia de levar o pedido à Anvisa entre o fim do ano de 2020 e o início de 2021 já havia sido anunciada pela Fiocruz e Ministério da Saúde.

"Aprovando na Inglaterra, provavelmente essa mesma documentação, que deu entrada na agência regulatória da Inglaterra, vai dar entrada na Anvisa, no mais tarde em 15 dias. Então a gente pode antecipar, em vez de fevereiro, até mesmo começar antes a vacinação, se tiver dose disponível. É uma boa notícia", disse Croda, em entrevista ao "Brasil Urgente".

Croda ainda afirmou que trabalha com a teoria de as duas vacinas AstraZeneca e CoronaVac serem aprovadas na mesma época pela Anvisa.