Apresentador chama antivacinas de imbecis durante programa de televisão; assista

Na última semana, um vídeo do apresentador de TV mexicano Leonardo Schwebel que critica as pessoas que escolheram não se vacinar contra a Covid-19 repercutiu nas redes sociais. O jornalista insultou os antivacina e quem não usa máscara de proteção. As informações são do Uol.

Schwebel apresenta o noticiário Telediario Guadalajara, e durante um dos programas se exaltou contra as pessoas que não querem se vacinar e completou dizendo para que eles pelo menos “coloquem a maldita máscara”. Veja o vídeo a seguir:

“A liberdade não te dá o direito de ferrar com o outro…Vocês, malditos antivacinas, um bando de imbecis, parem de enrolação e pelo menos coloquem a maldita máscara facial. Parem de estragar o mundo. Sim, seu antivacina, você é um imbecil. Coloque a máscara!”, exclama o apresentador.

Ele ainda demonstra como é fácil usar a máscara e diz que os antivacinas colocam a vida dos demais em risco. “A liberdade de serem imbecis em não se vacinar não lhes dá o direito de contagiá-lo”, dispara Schwebel.

O âncora é famoso no país pela atuação em TV e rádio, e trabalhou durante 23 anos na Televisa, principal emissora mexicana. Ele costuma expressar a opinião de forma exagerada durante o programa. Além disso, Schweben já ganhou prêmios de jornalismo e escreveu livros.