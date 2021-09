Apple divulga novo iPhone 13; aparelho pode custar até R$15 mil

A Apple divulgou nesta terça-feira (14) a na linha do IPhone, o 13. Os novos aparelhos serão comercializados em quatro modelos, que vão de R$6.599 até R$15.499, dependendo das configurações escolhidas pelo consumidor.

Os modelos são: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Os modelos mais 'simples' são iPhone 13 e iPhone mini. As apostas da Apple são parecidas com o modelo antecessor. Alguns destaques em torno das diferenças estão no conjunto de câmeras, que está na diagonal, em vez de uma abaixo da outra, como era no iPhone 12. O 13, com tela de 6,1 polegadas, e o mini, com 5,1 polegadas, estão 28% mais brilhantes.

A capacidade de sinal 5G e o "modo cinemático" também chamam a atenção. O modo permitirá para gravar vídeos com transições de foco automáticos e "inteligentes" quando uma pessoa entrar em cena ou se afastar da câmera.

As versões 'tops' da empresa, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, terão 6,1 polegadas e 6,4 polegadas, respectivamente. A grande novidade está no conjunto de câmeras. Segundo a Apple, todas as três câmeras dos modelos possuem o Modo Noturno, para fotos em baixa luz.

A promessa é de melhora em fotos com baixa luminosidade, com novos sensores que permitam melhores imagens e vídeos em 4k, com 30 quadros por segundo. O 'modo cinemático' vai permitir a alteração de um foco mesmo após a gravação.

PREÇOS

O iPhone 13 mini, no modelo mais básico, de 128GB, custará inicialmente R$ 6.599. O iPhone 13 sai a partir de R$7.599. O Pro e Pro Max, também nos modelos básicos de 128GB, saem por R$ 9.499 e R$ 10.499. O Pro Max com 1TB de memória custa R$ 15.499.

VEJA MAIS