Após 'eliminar' líder do Hezbollah, exército israelense mata chefe do Hamas no Líbano

O grupo terrorista Hamas anunciou nesta segunda-feira (30.09), que seu líder no Líbano foi morto em um ataque aéreo de Israel no sul do país, onde, segundo os meios de comunicação oficiais, houve um bombardeio contra um campo de refugiados palestinos.

Fatah Sharif Abu al Amine era membro da direção do movimento no exterior e faleceu em um bombardeio que atingiu sua "casa no campo de Al Buss, no sul do Líbano", de acordo com um comunicado do Hamas, que afirmou que ele morreu ao lado de sua esposa, filho e filha, descrevendo o ocorrido como um "assassinato terrorista e criminoso".

A agência oficial libanesa ANI relatou um ataque aéreo contra o campo, próximo à cidade de Tiro, ressaltando que esta foi a "primeira vez" que o local foi alvo de um ataque.

O anúncio do Hamas veio poucas horas depois da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) ter informado que três de seus membros foram mortos em um ataque no distrito de Kola, em Beirute, na manhã desta segunda (em horário local).

Desde o início da guerra em Gaza, entre Israel e Hamas, há quase um ano, Israel tem frequentemente como alvo líderes do movimento no Líbano. Em janeiro, um ataque, que de acordo com um funcionário de defesa dos Estados Unidos foi realizado por Israel, resultou na morte do número dois do Hamas, Saleh al Aruri, e de outros seis milicianos no bastião do Hezbollah, no sul de Beirute.

O Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos 105 pessoas foram mortas em todo o país em ataques aéreos no domingo.

Dois ataques perto da cidade sulista de Sidon, cerca de 45 quilômetros (28 milhas) ao sul de Beirute, mataram pelo menos 32 pessoas, disse o ministério. Separadamente, ataques israelenses na província norte de Baalbek Hermel mataram 21 pessoas e feriram pelo menos 47. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)