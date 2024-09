Após confundir sintomas com gripe, homem descobre tumor cerebral grave

Adam Chapman, de 43 anos, foi diagnosticado com um tumor cerebral agressivo alguns meses depois de ter confundido os sintomas com uma gripe.

O norte-americano revelou, em entrevista ao Daily Mail, que começou a sentir dores de cabeça no final de 2022. Na época, ele acreditava que elas estavam relacionadas a uma gripe ou a estresse do trabalho. Alguns meses depois, no entanto, Chapman foi levado às pressas para um hospital após os sintomas se intensificarem. Lá ele foi diagnosticado com um glioblastoma de alto grau, tipo mais agressivo de câncer cerebral, caracterizado pelo crescimento rápido e pela resistência ao tratamento.

“Atribuí as dores de cabeça ao estresse relacionado ao trabalho, ao cansaço e a uma possível gripe durante o Natal. Meus pensamentos estavam confusos e as coisas não pareciam fazer sentido. Eu estava lentamente começando a perder o controle do meu cérebro e do meu corpo”, contou ele ao jornal.

Desde que recebeu o diagnóstico, Chapman passou por duas cirurgias, sendo que a mais recente foi realizada no mês passado. O homem também passa por tratamento com sessões de radioterapia e quimioterapia. O norte-americano ainda revelou que após sofrer um derrame durante um dos procedimentos, sua memória, cognição e visão foram severamente afetadas.

“As pessoas parecem pensar que, como passei por cirurgia e quimioterapia e estou em casa agora, devo estar bem. Elas não entendem que meu tumor continuará voltando pelo resto da minha vida, agora limitada, e tudo o que estamos fazendo com os tratamentos é atrasar o câncer para me dar o máximo de tempo possível”, declarou.

Durante seu relato, Adam ressaltou que, sem o apoio inestimável de amigos e familiares, que têm vivido esse pesadelo ao seu lado, tudo teria sido ainda mais difícil.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)