Após brigas com STF, Musk se manifesta sobre a rede no Brasil: “#1”

O bilionário Elon Musk se manifestou novamente sobre o Brasil nesta semana, destacando o retorno do X, antigo Twitter, à liderança no país. “X voltou a ser #1 no Brasil”, escreveu o empresário em uma publicação na plataforma, cerca de um mês após o aplicativo ser desbloqueado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Essa foi uma das primeiras declarações de Musk sobre o Brasil desde que a rede social enfrentou problemas com a Justiça brasileira. Em 30 de agosto, o ministro Moraes ordenou o bloqueio do X no país após a empresa descumprir várias ordens judiciais e não manter um representante legal no Brasil.

VEJA MAIS

Após o bloqueio, a plataforma passou a cumprir as exigências do STF, que incluíam a nomeação de um representante local, o bloqueio de perfis indicados pelas autoridades e o pagamento de multas no valor de R$ 28,3 milhões. Com essas medidas, o X foi liberado para voltar a operar no Brasil em 8 de outubro.