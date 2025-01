Após acordo de cessar-fogo, Hamas solta 4 reféns israelenses que estavam na Faixa de Gaza

Na manhã deste sábado (25), o Hamas libertou quatro mulheres israelenses que estavam em cativeiro há 15 meses. A ação faz parte de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. As reféns, todas soldadas, foram sequestradas pelo grupo durante a invasão à base militar de Nahal Oz, em um ataque a Israel ocorrido em 7 de outubro de 2023. As mulheres libertadas são Karine Ariev, Daniella Gilboa, Liri Albag e Naama Levy.

Elas embarcaram com os pais em um helicóptero da Força Aérea Israelense em direção a um hospital, onde se reunirão com outros familiares e receberão atendimento médico. No último fim de semana, o Hamas havia libertado três reféns: duas israelenses e uma britânica com cidadania israelense, das 33 pessoas previstas no acordo inicial.

Os termos do acordo

O entendimento entre Israel e o Hamas foi mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, prevendo um cessar-fogo dividido em três etapas. Na primeira fase, com duração de seis semanas, 33 reféns israelenses serão libertados em troca de 737 prisioneiros palestinos.

Além disso, o acordo autoriza a entrada de até 600 caminhões diários com ajuda humanitária para a população da Faixa de Gaza. Apesar da trégua, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, destacou no último sábado (18/1) que o cessar-fogo é “provisório” e que Israel se reserva o direito de retomar as operações militares, caso necessário, com o apoio dos Estados Unidos.