Aplicativo de celular promete pagar quase R$ 300 para quem responder pesquisas

O aplicativo de celular YouGov promete pagar com dinheiro usuários que responderem diariamente pesquisas. No Google Play, o aplicativo afirma funcionar por sistema de pontos, que poderão ser usados para resgatar prêmios, que podem se aproximar da quantia de R$ 300.

Como o YouGov funciona

Ao responder questionários diários, o usuário recebe do YouGov pontos, que, segundo o aplicativo, poderão ser usados para resgate de prêmios. Na página do aplicativo no Google Play, não há clareza quanto ao valor mínimo de pontos necessários para a liberação do resgate dos prêmios, porém há uma captura de tela que indica que 5 mil pontos equivalem a 50 euros, ou R$ 288 na cotação atual, e que os pagamentos serão feitos via transferências bancárias, o que exige dos usuários suas informações pessoais, algo arriscado.

O YouGov é confiável?

Atualmente, o aplicativo está com nota 3.8 no Google Play e, na seção de comentários, a maioria dos usuários relatam que têm dificuldades para receber os prêmios e que as pontuações demoram a se acumular. Um usuário relatou que já está há 1 ano respondendo questionários e ainda não acumulou pontos suficientes para liberar o saque.