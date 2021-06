Aos 28 anos, motociclista morre ao tentar bater recorde mundial

Um motociclista e dublê norte-americano Alex Harvill, de 28 anos, morreu ao tentar quebrar um recorde mundial de salto sobre duas rodas, na última quinta-feira (17), nos Estados Unidos. Ele deixa uma mulher e dois filhos, um deles uma bebê de apenas um mês de idade. As informações são da Revista Quem.

No vídeo que circula nas redes sociais, aparece Allex, recordista mundial que saltou de uma rampa a uma distância de 85 metros, buscando um novo desafio. Desta vez, o motociclista tenta saltar a mais de 100 metros.

Mas, ao passar por cima da montanha de areia, o veículo colide e o corpo dele é arremessado em alta velocidade.Harvill não resistiu aos graves ferimentos e morreu. O óbito do norte-americado à família e uma autópsia vão ser realizadas nesta sexta-feira (18) para determinar a causa exata de sua morte.

"Lamentamos relatar hoje em nosso primeiro evento do airshow - a tentativa de salto do recorde mundial do Guinness, Alex Harvill se machucou durante seu aquecimento antes do salto e foi levado para o hospital. Não temos mais informações no momento sobre o incidente", escreveu o Moses Lake Airshow no Facebook.

"Nossos corações estão com Alex e sua família, e desejamos a eles uma rápida recuperação. Todos os rendimentos do salto de hoje serão doados à família de Alex para contribuir com suas despesas", finalizou.