Amigos de turista chileno morto no Brasil fazem rifas e eventos para bancar translado do corpo

Amigos e parentes do turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, morto no Rio de Janeiro na última quarta-feira (17), após ser encontrado desacordado no bairro de Santa Teresa, estão organizando rifas e eventos para arrecadar dinheiro e conseguir fazer o translado do corpo dele para o Chile.

No próximo domingo (21), às 16h, os amigos de Ronald vão se reunir em Santiago, capital chilena, para um evento roller "em benefício e em memória" do turista morto no Rio. A entrada do evento custará mil pesos chilenos, o equivalente a aproximadamente R$ 6.

Ronald estava com um amigo, Andres Orellana Ruiz, de 39 anos, de férias na capital carioca, quando ambos foram vítimas de um possível golpe e passaram por um verdadeiro apagão.

A morte é investigada pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), com suspeita de que a vítima tenha sido dopada no golpe "boa noite, Cinderela", após pegarem um carro de aplicativo na Lapa em direção ao hotel onde estavam hopedados. Os investigadores estão ouvindo testemunhas e colhendo imagens de câmeras de segurança da região para entender o que aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois chilenos tinham sinais de agressão na face, e Ronald foi socorrido em estado grave. Os agentes afirmam que eles caíram de uma altura de três metros.

Segundo a corporação, os dois rapazes foram socorridos por volta das 10h do domingo e levados para o Hospital Souza Aguiar. Ronald não resistiu aos ferimentos e morreu nessa quarta-feira (17). O corpo dele está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. A segunda vítima se encontra internada no Hospital Souza Aguiar.

“Tenho certeza de que deviam estar dopados. Ele (Ronald) não era de beber muito, muito menos em outro país. Nossos pais falaram para ele se cuidar, que ele estava em outro país, eu disse a ele a mesma coisa”, disse Marta Elisabeth Tejeda Sobarzo, irmã de Ronald, à imprensa chilena.

Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política e Ecpnomia