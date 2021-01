Ameaça de bomba paralisa produção de vacinas contra a covid-19

Após o recebimento de um “pacote suspeito”, a produção das vacinas da AstraZeneca/Oxford contra a covid-19 foi interrompida, nesta quarta-feira (27), em uma fábrica do norte de Gales. A ameaça de bomba provocou a evacuação do local, informou o grupo farmacêutico Wockhardt.

Cerca de 400 pessoas trabalham na fábrica de Wrexham. Todos os funcionários foram evacuados nesta manhã, informou uma porta-voz do grupo. "Toda a produção foi interrompida no local enquanto acontece a investigação", explicou.

