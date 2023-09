Amazon é advertida pelo Conar ao anunciar vibradores em sessão de brinquedos

A Amazon foi advertida pelo Conselho Nacional Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (Conar) ao anunciar briquedos sexuais – vibradores – na sessão de brinquedos infantis. Confira!

VEJA MAIS

Os vibradores são brinquedos sexuais para maiores de 18 anos, mas um consumidor encontrou um anúncio na sessão infantil do marketplace da Amazon e fez uma denúncia ao Conar.

O Conselho advertiu no último mês de julho a Amazon e publicou em seu site a recomendação: “Consumidor queixou-se no Conar de anúncio de produto adulto inserido na página de brinquedos infantis no marketplace da Amazon. A anunciante defendeu-se, alegando ter havido erro de responsabilidade do vendedor na categorização do produto. Informa que o anúncio foi removido tão logo recebida a notificação do Conar.", iniciou a nota.

A Amazon recorreu da decisão, mas esta foi mantida por maioria dos votos. Confira a nota do Conar na íntegra:

"A Amazon levou uma advertência do Conselho Nacional Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por anunciar vibradores na sessão de brinquedos infantis do seu marketplace", escreveu o Conar. (Reprodução / CONAR)