Aluno encontra parafuso dentro do almoço da escola

Um estudante do sexto ano encontrou um parafuso, de cerca de um centímetro, dentro do almoço oferecido por uma escola de ensino fundamental da rede pública da cidade de Nagasaki, no Japão. O caso inusitado foi informado pelo Conselho Municipal de Educação da cidade na última segunda-feira (18), que revelou que o garoto só percebeu o metal quando já estava na boca.

VEJA MAIS

Em nota, o Conselho Municipal comunicou que investiga como o item foi parar dentro da porção de arroz com curry do estudante e que todas as merendas da cidade são preparadas em cinco fábricas diferentes e entregues diretamente nas escolas, porém, os alunos são os responsáveis por esquentar suas refeições em um regime de rodízio. Apesar de colocar o objeto na boca, o estudante não se feriu.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)