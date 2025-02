Alinhamento de planetas: entenda o fenômeno raro que acontece esta semana

O próximo "desfile de planetas" já tem data marcada para acontecer. Segundo cientistas, o raro fenômeno conhecido como alinhamento planetário, que ocorre apenas algumas vezes por século, será visível nos próximos dias.

De acordo com pesquisadores do site norueguês Timeanddate, seis planetas aparecerão no céu noturno, sendo quatro deles visíveis a olho nu. O pico do fenômeno ocorrerá entre domingo (23/2) e quarta-feira (26/2).

Ao longo dessas quatro noites, Marte e Júpiter poderão ser observados no alto do sudeste. Enquanto isso, Vênus, o mais brilhante, aparecerá no oeste, com Saturno logo abaixo. Já Netuno e Urano serão praticamente imperceptíveis para quem estiver observando sem o auxílio de equipamentos.

VEJA MAIS

A professora Patricia Reiff, da Universidade Rice, no Texas (EUA), afirma que os melhores dias para contemplar o alinhamento serão segunda-feira (24/2) e terça-feira (25/2). No entanto, ela ressalta que Mercúrio e Saturno podem ser difíceis de visualizar devido ao brilho do pôr do sol no horizonte oeste.

Para quem deseja aproveitar essa oportunidade, especialistas recomendam procurar locais com pouca poluição luminosa e céu limpo para uma melhor experiência de observação.