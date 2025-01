Seis planetas se alinham nesta terça-feira (21/01); saiba o impacto no seu signo e como observar

Seis planetas estarão alinhados no universo e fenômeno poderá ser visto a olho nu da Terra. Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno vão poder ser vistos simultaneamente na noite desta terça-feira (21/01) de vários pontos do mundo. Urano e Netuno são planetas que estão mais distantes da Terra do que os outros quatro. Por isso, para observá-los será necessário o uso de equipamentos especiais, como um telescópio, segundo a NASA.

Apesar de ser dito que eles estarão "alinhados", isso não significa que eles estarão numa linha reta perfeita no espaço. Apenas que eles vão formar um arco ou uma linha próxima no firmamento a partir do posto de vista terrestre.

A explicação para o "desfile" astronômico é por conta da disposição das órbitas dos planetas ao redor do Sol. Cada planeta do universo segue uma trajetória elíptica em velocidade e tempo diferente dos demais. Mesmo assim, acontece deles aparecerem alinhados numa mesma região do céu quando observados do nosso planeta.

A astrologia, ramo do conhecimento diferente da astronomia, também celebra o evento, em que o considera influente e que pode trazer consequências para os signos do zodíaco.

Como observar o fenômeno astronômico?

Por conta da poluição luminosa, é importante buscar um local sem tanta iluminação, em que o horizonte esteja sem árvores, prédios ou casas. Para auxiliar na observação, busque por aplicativos de mapas celestes que podem ser úteis para identificar cada planeta no céu.

Alinhamento dos planetas e os signos

O alinhamento planetário mexe com as energias de todo o universo, principalmente a coletiva. Assim, mudanças, reflexões e oportunidades para rever planos de vida podem se fazer presente, segundo a sensitiva Jéssica.

Confira como o alinhamento influenciará cada signo

Áries

O planeta regente das pessoas do signo de Áries é Marte. Como ele estará envolvido no alinhamento, é possível que os arianos sintam um aumento de energia e motivação neste período. Além disso, é uma excelente oportunidade para iniciar projetos pessoais e profissionais, ainda mais aqueles que estavam na gaveta esperando o momento certo. É preciso ter cuidado com a impulsividade e observar o planejamento.

Touro

O planeta regente dos taurinos é Vênus. Ele também estará envolvido no alinhamento dos seis planetas. Desta forma, as emoções e relacionamentos das pessoas do signo de Touro podem ganhar uma carga extra. Por isso, o momento é de fortalecer laços afetivos e buscar harmonia nas interações pessoais para não errar na dose.

Gêmeos

As pessoas do signo de Gêmeos não terão o seu planeta envolvido no alinhamento, mas isso não indicar que não terá impacto na sua vida, já que vivemos em coletividade e as mudanças poderão ser observadas ao seu redor. O momento é de testar a capacidade de se adaptar e dar apoio àqueles que estão passando por transformações.

Câncer

Saturno será um dos planetas envolvidos no fenômeno astronômico desta noite e ele é o planeta regente das pessoas do signo de Câncer. Assim, questões sobre responsabilidade e disciplina podem surgir, então é saudável estabelecer limites e focar no autocuidado.

Leão

Júpiter será mais um planeta que participará do alinhamento planetário e ele tem influência nos leoninos. Por conta disso, é possível sentir um impulso em sua criatividade e desejo de expansão, mas é preciso tomar cuidado com os excessos. Ao mesmo tempo, é um bom momento para explorar novas oportunidades e descobertas.

Virgem

O planeta regente das pessoas do signo de virgem não participará do alinhamento planetário, mas elas serão impactadas com a presença de Netuno, que as influencia. Assim, será possível sentir mudanças na intuição e sensibilidade. Então, antes de depositar toda a certeza nos instintos, é importante verificar os detalhes para evitar mal-entendidos.

Libra

Vênus, que é regente dos librianos, será um dos planetas alinhados logo mais. Por isso, questões amorosas e estéticas podem adquirir mais relevância para as pessoas do signo de Libra. Focar nos relacionamentos e na resolução de pendências para se ter equilíbrio emocional pode ser a melhor pedida para o momento.

Escorpião

O ano de 2025 será marcado por transformações, mas é preciso ter cuidado com as mudanças para que elas sejam positivas. Marte e Urano estarão alinhados no evento astronômico desta noite e as pessoas do signo de Escorpião poderão sentir uma necessidade de mudar para romper com padrões até então estabelecidos. Planejar é importante para evitar atitudes mal pensadas e modificações indesejadas.

Sagitário

Com o alinhamento de Júpiter a outros cinco planetas, os sagitarianos podem sentir uma ampliação do desejo por conhecimento e aventura. É o momento para deixar a energia fluir e expandir os horizontes, mas não deixe as rédeas saírem da sua mão, já que a prudência tem que ser o seu norte.

Capricórnio

O alinhamento de Saturno, o regente das pessoas do signo de Capricórnio, marcará um momento de valorização da disciplina e do comprometimento. Por isso, é importante focar nas metas anteriormente traçadas para o futuro distante, assim como esteja preparado para assumir as responsabilidades das conquistas planejadas e alcançadas.

Aquário

Urano estará presente no fenômeno e ele é o planeta regente dos aquarianos. Por isso, será possível sentir uma forte inclinação para inovar e quebrar as convenções que amarravam as pessoas do signo de aquário. A cautela será importante para o momento de explorar novas ideias.

Peixes

O signo de Peixes tem como regente Netuno e o seu alinhamento pode significar o aumento da sensibilidade e empatia. O momento pode ser de introspecção, mas não exagere para não ser uma válvula de escape. Atividades espirituais e artísticas podem ser uma ótima pedida para este momento.

Quando vai ocorrer o próximo "desfile" dos planetas?

O segundo e último alinhamento de 2025 ocorrerá em fevereiro. Nesta ocasião, o fenômeno será ainda mais impressionante, já que envolverá sete planetas. Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno terão a companhia de Mercúrio no alinhamento.

A data para visualizar melhor o fenômeno será no dia 28 de fevereiro. Vale lembrar que destes sete planetas, apenas cinco poderão ser vistos a olho nu. Urano e Netuno continuarão exigindo equipamentos especiais para serem apreciados no céu.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)