Alemanha prende 25 suspeitos de integrar grupo terrorista de extrema direita

A promotoria federal Alemã informou que vinte e cinco pessoas, supostos integrantes um grupo terrorista de extrema direita, foram detidas nesta quarta-feira (07) por suspeita de tentar derrubar o Estado alemão. As informações são do G1 Nacional.

A operação foi realizada em todo o país e, de acordo com um porta-voz do serviço de inteligência militar, um soldado ativo do Comando das Forças Especiais e vários reservistas estão entre os investigados.

Os suspeitos são acusados de se preparar, desde o final de novembro de 2021, para realizar ações com base em sua ideologia, segundo o escritório. Essas ações incluem aquisição de equipamentos, recrutamento de novos membros e aulas de tiro.

O foco do recrutamento foram principalmente membros das forças armadas e policiais, disse o escritório. As buscas foram conduzidas por mais de 3.000 policiais e forças de segurança em 11 estados alemães, informaram promotores em comunicado.

Os suspeitos foram presos nos estados alemães de Baden-Wuerttemberg, Baviera, Berlim, Hesse, Baixa Saxônia, Saxônia, Turíngia, bem como na Áustria e na Itália, disse o escritório.

