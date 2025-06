Agência nuclear do Irã diz que ataque contradiz lei: 'Indústria não será interrompida'

A Organização de Energia Atômica do Irã afirmou que o ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares iranianas "contradiz as leis internacionais".

"O inimigo americano, por meio do ciberespaço, assumiu a responsabilidade pelo ataque às instalações mencionadas, que estão sob a supervisão contínua da Agência Internacional de Energia Atômica, com base no Acordo de Salvaguardas e no Tratado de Não Proliferação Nuclear", diz a organização em nota.

"Este ato, que contradiz as leis internacionais, foi infelizmente realizado sob a sombra da indiferença e até mesmo com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica."

A organização diz ainda que, "apesar das conspirações malignas de seus inimigos, com os esforços de milhares de seus cientistas e especialistas revolucionários e motivados, não permitirá que o desenvolvimento desta indústria nacional, resultado do sangue de mártires nucleares, seja interrompido".

Danos não são irreversíveis

Mehdi Mohammadi, um assessor sênior de Mohammad Ghalibaf, presidente do Parlamento do Irã, disse neste sábado que o Irã já aguardava um ataque a Fordow "por várias noites", por isso o local já havia sido evacuado e "os danos não são irreversíveis".

A publicação foi feita na rede social X. "Da perspectiva do Irã, nada de muito estranho aconteceu. O Irã aguarda um ataque a Fordow há várias noites. O local foi evacuado há muito tempo e não sofreu danos irreversíveis no ataque", disse.

Mohammadi também afirma que "duas coisas são certas: primeiro, o conhecimento não pode ser bombardeado; e segundo, o apostador perderá desta vez".

Fordow foi uma das três instalações nucleares que foram atacadas pelo governo de Donald Trump, conforme o próprio presidente anunciou na rede Truth Social mais cedo.