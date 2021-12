Acidente com castelo inflável em escola mata cinco crianças

Cinco crianças morreram e várias ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (16) em um acidente com um castelo inflável durante uma festa escolar. O castelo inflável era uma espécie de pula-pula para as crianças. As informações são do portal G1 Nacional.

Os alunos de uma escola do ensino básico do norte da ilha da Tasmânia, um dos estados da Austrália, celebravam o fim das aulas antes do recesso de Natal quando aconteceu o acidente. A cidade de Davonport tem 25 mil pessoas. A escola de Hillcrest, onde aconteceu o acidente, é uma das seis da região.

Rajadas de vento levantaram a estrutura com as crianças dentro. O castelo inflável subiu a uma altura de 10 metros e, então, caiu. Não se sabe ainda por que o castelo inflável foi suspenso.

O chefe de polícia da ilha da Tasmânia, Darren Hine, confirmou as mortes. “Era um dia que as crianças deveriam estar comemorando o último dia de escola, e nós estamos em luto pela perda das crianças”, disse o chefe de polícia.

Vários helicópteros de resgate e ambulâncias foram enviados ao local. A polícia afirmou que outras crianças ficaram feridas com gravidade. Uma delas está em estado grave.

O primeiro-ministro Scott Morrison chamou o incidente de devastador. A imprensa exibiu imagens de policiais chorando diante de lonas azuis que cobriam o que alguns descreveram como "uma cena muito chocante e angustiante".

A polícia não disse quantas crianças estavam no brinquedo e também não respondeu se o castelo inflável estava firmemente preso ao chão.