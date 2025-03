Suspeito engole 4 brincos de diamante ao ser preso mas polícia recuper as joias

Nos Estados Unidos, a polícia de Orlando recuperou quatro brincos de diamante engolidos por um suspeito de roubo preso em uma rodovia na Flórida. Os brincos são da grife Tiffany & Co.

As joias foram avaliadas em quase US$ 770 mil, ou seja, cerca de R$ 4,5 milhões. Para recuperar os brincos, a polícia levou o homem da prisão para um hospital.

Na unidade saúde, o homem expeliu as joias. Ele foi levado, de volta, para a cadeia. Já as joias foram levadas à loja Tiffany, onde elas foram limpos. A informação é do detetive Aaron Goss, em um vídeo publicado nas redes sociais do departamento de polícia norte-americano.

Por ocasião do furto, o homem, que é do Texas, teria dito aos vendedores da Tiffany que estava interessado em comprar brincos e um anel de diamante em nome de um jogador de basquete do time Orlando Magic.

Os vendedores o levaram até uma sala VIP, onde ele pôde ver as joias. Pouco tempo depois, ele pulou da cadeira, agarrou as joias e tentou forçar a saída.

Polícias conseguiram o número da placa do carro que ele usou por meio de imagens de câmeras do shopping. Ele foi parado por dirigir sem luzes traseiras a quase 550 quilômetros de distância do local do roubo, segundo o relatório policial de Orlando.