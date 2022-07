Fios ressecados? Confira receitas caseiras para salvar o cabelo no verão

As férias chegaram e com elas também começam os cuidados redobrados com os cabelos. A rotina de praia, piscina ou igarapé podem deixar as madeixas ressecadas, frágeis e quebradiças, mas com simples cuidados é possível recuperar os fios danificados em casa. O melhor de tudo é que essas receitas caseiras são super fáceis de fazer e o resultado é incrível. Confira dicas para salvar o cabelo no verão:

Qual hidratação caseira para cabelos secos e ressecados?

Hidratação com Maizena (amido de milho)

A hidratação com maizena (amido de milho) é a melhor escolha para quem está com os cabelos secos e ressecados. Se você precisa repor água nos fios, principalmente após a exposição ao sol, poluição e uso excessivo de secadores e chapinhas, a maizena vai te salvar. Esse produto alinha os fios, traz mais brilho e ainda pode ser utilizado como um alisamento caseiro. Confira o passo a passo:

1º passo: prepare o creme de maizena para misturar com a máscara. Esquente três copos de água em uma panela e adicione de três a quatro colheres de amido milho, dependendo do comprimento dos seus fios. Misture os ingredientes e mexa bem em fogo baixo até que forme um creme bem homogêneo. Espere esfriar para adicioná-lo na receita.

2º passo: faça o pré-shampoo para evitar o ressecamento dos fios e lave os cabelos com o seu shampoo hidratante. Separe 4 colheres da sua máscara de hidratação, adicione extrato de babosa em um potinho e misture;

3º passo: separe o seu cabelo em 4 partes para que possa aplicar a receita de forma igualitária por todo o comprimento; misture o creme de maizena com a máscara de tratamento e aplique a receita caseira nos fios. Deixe agir por 15 minutos;

Dica para as cacheadas: enluve e amasse os fios para ativar a memória dos cachos!

4º passo: após o tempo de efeito, enxágue o cabelo e passe o condicionador para selar as cutículas dos fios.

Hidratação com babosa

A babosa é um ingrediente super versátil que pode ser utilizado sozinho no banho de brilho, como uma máscara facial para diminuir a presença das espinhas ou ajudando na hidratação dos fios. Confira como usar no cabelo:

1º passo: separe o gel da babosa em um pote e adicione entre 4 a 5 colheres da máscara de tratamento. Misture bem os dois ingredientes. Com os cabelos já lavados e divididos, aplique a máscara e o gel da babosa por todos os fios e deixe agir por 10 minutos;

2º passo: enxágue e finalize os fios com o creme para pentear com proteção UV para proteger as madeixas.

Hidratação caseira com óleo de coco

O óleo de coco garante uma hidronutrição (hidratação e nutrição) nos fios, já que o ingrediente principal ajuda a repor os lipídios perdidos e dar uma melhorada nas pontas ressecadas.

1º passo: com os fios limpos, aplique a mistura da máscara de tratamento e 3 colheres de óleo de coco e deixe agir por 15 minutos; Para quem possui os cabelos secos e ressecados, o óleo de coco pode ser utilizado no couro cabeludo, como na umectação capilar;

2º passo: após o tempo estabelecido, enxágue as madeixas e finalize como de costume.

Hidratação com abacate

Quando se fala de receitas caseiras, a hidratação com abacate é uma das opções mais versáteis que existem. Essa fruta traz inúmeros benefícios para os fios, como fortalecimento, nutrição, brilho e hidratação. Além de também ser rico em vitaminas A, C e E, que têm propriedades antioxidantes, ajudando no combate ao envelhecimento capilar e aos danos. Confira o passo a passo:

1º passo: Misture a sua máscara de hidratação favorita com 3 colheres de polpa de abacate e duas colheres de mel. Aplique a mistura sobre os fios limpos e úmidos e deixe agir de 30 a 40 minutos. Evite passar a mistura na raiz, aplique apenas no comprimento e pontas (principalmente se você tem cabelos oleosos);

2º passo: Depois, é só enxaguar bem os fios e finalizar como de costume. Faça o tratamento a cada duas semanas para recuperar os cabelos ressecados.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)