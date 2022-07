Cabelos e pele no verão: saiba como cuidar

Durante o verão a ida a praias e clubes é mais frequente assim como a exposição ao sol e alguns cuidados devem ser tomados para manter a saúde da pele e do cabelo. Preparamos um guia rápido com cinco produtos para cuidar dos fios e da pele disponíveis na Estação Cosméticos.

Protetor solar: É um produto indispensável durante o ano todo, mas seu uso deve ser intensificado no verão quando a exposição aos raios solares é mais intensa. Além de proteger contra a luz visível e invisível, o protetor facial ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

Kit de viagem: O kit é formado por três frascos e é indicado para armazenar perfumes, hidratantes, álcool, sabonete líquido e cremes para manter os cuidados com a pele e o cabelo mesmo durante as viagens. Ele também traz praticidade para deslocamentos curtos e longos reduzindo o espaço dentro das mochilas e malas. O kit também é uma opção para o uso diário para pessoas que passam o dia fora de casa.

Shampoo e condicionador com proteção solar: Os cabelos precisam de atenção especial durante o verão quando são expostos ao sol, a praia (água salgada e areia) e piscina (cloro e outros produtos) e a alternativa para manter a saúde dos fios e ainda curtir os passeios é optar por shampoo e condicionador com proteção contra a ação do sol, da água do mar e do cloro. Invista em produtos com água de coco que ajudam na hidratação. Na Estação Cosméticos há uma linha especial para esses cuidados.

Óleo ativador: Para quem curte ficar com a marquinha de sol, o óleo ativador é uma opção para auxiliar no processo de bronzeamento. Ele também age realizando uma hidratação na pele durante o uso. Vale investir! Existem versões cenoura e beterraba e estão disponíveis na Estação Cosméticos.

Parafina Bronzeadora: É um produto para intensificar e acelerar o processo de bronzeamento. Ela permite uma maior fixação da marca do sol e proporciona uma cor mais radiante. A parafina bronzeadora pode ser utilizada em dias de pouco sol. O produto está disponível no mercado nas versões beterraba, urucum e cenoura.

