Marabá recebe lançamento de documentário que conta a história gastronômica da cidade, na sexta (1º)

A tradição gastronômica de Marabá, no sudeste do Estado, tem agora a sua história registrada e eternizada em um projeto que produziu, além de um documentário média-metragem, um livro e uma exposição fotográfica. É o "Panela Histórica: Memória Gastronômica da Cidade de Marabá", realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA). O lançamento será na cidade, no Museu Municipal Francisco Coelho, na próxima sexta-feira, 1º de novembro.

A história gastronômica da cidade, muito influenciada pelas tantas heranças culturais que permearam a composição social de Marabá, carrega consigo elementos de povos migrantes diversos, como libaneses, nordestinos, goianos e os indígenas, que já habitavam a região quando migrantes e imigrantes começaram a chegar. Ao longo de mais de 300 anos, esses grupos contribuíram para uma culinária diversa, repleta de tradições, sabores marcantes e memórias retratados pelo projeto.

O livro realiza uma verdadeira viagem no tempo, explorando a rica trajetória cultural e histórica da região. E tudo começa com os hábitos ancestrais dos povos indígenas, revelando tradições e práticas que formaram a base cultural da Amazônia. A narrativa ainda avança para o período próspero da economia da castanha-do-Pará, quando essa atividade moldou a vida econômica e social da região, gerando riquezas e atraindo trabalhadores de diversas regiões.

Entre as receitas destacadas no livro estão pratos emblemáticos dessa fusão cultural, como a panelada de boi, o biscoito de castanha-do-Pará, o peixe no flande, o bolo de arroz e o mangulão. Tudo narrado através das memórias afetivas de 12 moradores de Marabá, que compartilham suas lembranças e receitas.

"Razão e emoção caminharam juntas, ali, sem conflito. As histórias contadas pelos personagens, com relatos familiares profundos, com pitadas de História e Geografia, automaticamente levaram a momentos de profundo teor emocional. Risos e lágrimas. E tudo isso eu, acho, que consegui transportar para as páginas do livro. Espero que os leitores aprendam com esses relatos e se emocionem também. Independentemente da geração a qual pertença", explica Pascoal Gemaque, escritor do livro.

Já o filme em média metragem traz um registro audiovisual dessa viagem ao tempo e aos sabores, com depoimentos que nos levam a conhecer mais de cada um dos personagens que ajudaram a construir cada página do Panela Histórica.

“A produção do filme foi extremamente cuidadosa. Foram meses de pesquisa, com várias idas à Marabá para conversarmos e conhecermos as pessoas, entender suas histórias e observar como elas se desenvolviam, para ver se renderiam o material necessário. Passamos três meses em produção, um processo criterioso que envolveu descobrir essas pessoas, compreender suas histórias e elaborar um roteiro baseado nelas", explica Júnior Braga, responsável pela direção audiovisual do Panela Histórica.

Uma feira gastronômica será a porta de entrada aos visitantes que poderão saborear pratos e receitas apresentados no Panela História. O projeto conta também com vendas de produtos artesanais e de apresentações culturais da cidade.

Exposição

Além do livro e do filme, a riqueza de imagens do projeto permitiu ainda a criação da exposição fotográfica “História de Panelas”, instalada no Museu Municipal Francisco Coelho. A ideia nasceu durante o desenvolvimento do projeto, com o olhar apurado da fotógrafa Walda Marques.

“Sentimos que a exposição seria uma ótima maneira de permitir que as pessoas que fossem ao lançamento pudessem vivenciar todo o movimento por trás das imagens. Percebemos, então, a necessidade de agregar mais uma linguagem, além do vídeo e do livro, trazendo também a fotografia para enriquecer essa experiência visual e sensorial", conta Walda.

A idealização e direção executiva do Panela Histórica ficaram a cargo de Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã. A jornalista é natural de Marabá e conta com uma vasta experiência em projetos culturais e sociais, sempre voltados à valorização da identidade amazônica. Sua trajetória pessoal e profissional está profundamente conectada às raízes da região, e esse novo projeto busca, justamente, dar voz e visibilidade às histórias de sua terra natal, celebrando as tradições culturais e o papel da gastronomia na construção desses laços.

“Amo a minha terra e devia esse projeto não apenas a ela, mas a meus pais, avós, parentes e amigos que tenho em Marabá”, afirma Liane Gaby. “Vamos levar essas lindas histórias ao mundo. Histórias de pessoas que deixaram sua terra natal em busca de um sonho chamado Marabá, e todas elas conectadas aos laços afetivos da gastronomia que atravessa gerações”, explica.

O Panela Histórica tem o patrocínio da rede internacional de hipermercados Carrefour e da Milplan Engenharia através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, com apoio da Fundação da Casa de Cultura de Marabá, do Museu Municipal Francisco Coelho e realização do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA).

Serviço

Lançamento do “Panela Histórica: Memória Gastronômica da Cidade de Marabá”

Data: 01 de novembro de 2024

Horário: a partir das 18:30

Local: Museu Municipal Francisco Coelho - R. Cinco de Abril - Marabá Pioneira.

Entrada gratuita