Agenda ambiental: Marabá recebe evento com debates sobre protagonismo das populações da Amazônia

O protagonismo das populações da Amazônia nas decisões que definem os rumos do desenvolvimento na região foi o tema central das discussões no primeiro dia de programação do Ciclo de Debates 2024, realizado nesta quinta-feira (13), no Carajás Centro de Convenções, em Marabá. Junto na promoção do evento, a Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP) e a Associação dos Magistrados do Estado do Pará (AMEPA) buscaram sensibilizar produtores rurais, servidores públicos, lideranças políticas e sociais, juristas e estudantes de direito sobre a necessidade de participar das tomadas de decisão.

“A verdade é que o modelo tradicional de desenvolvimento predatório não pode continuar, mas a Amazônia não pode abrir mão também de trazer dignidade para o seu povo. O nosso principal valor, nossa principal riqueza é a floresta, mas, sobretudo, as pessoas que vivem aqui. E, muitas vezes, isso é esquecido”, analisa o Promotor de Justiça, Hélio Rubens.

“Sempre que buscamos soluções sobre como desenvolver a Amazônia com sustentabilidade, as respostas vêm de fora. Ou do exterior ou de Brasília (DF). Nós somos apenas informados. A ideia de um evento como esse é que nós estejamos preparados para defender o nosso modelo de desenvolvimento, as soluções que nós temos e que as decisões sejam tomadas por nós. Porque quem vive aqui é que sente as consequências na pele”, completa o promotor.

A solenidade de abertura contou com a presença do promotor Alexandre Tourinho, presidente da AMPEP; do juiz de direito Dr. Líbio Moura, presidente da AMEPA; da promotora, Josélia Lopes; de Rodrigo Botelho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Pa) Subseção Marabá; do procurador do município Absolon de Souza, que representou o prefeito Sebastião Miranda Filho; e do vereador Alécio Stringari, presidente da Câmara Municipal de Marabá.

Para o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, a realização do Ciclo de Debates em Marabá é uma conquista à altura da importância do município. “Nós concentrávamos muitos eventos na capital, mas trazer o evento a Marabá sempre foi um sonho. Essa cidade não pode ser tratada como interior, mas sim como um grande município do Pará, onde o agronegócio é muito presente, onde o meio ambiente precisa ser defendido, e esse evento busca discutir o uso sustentável do meio ambiente, uma das principais pautas da COP 30”, disse Alexandre Tourinho, se referindo à conferência que acontece em 2025, na capital paraense.

A palestra magna da programação, ministrada pelo ex-deputado federal e ministro do Turismo, Celso Sabino, foi um dos pontos altos do primeiro dia de evento. Como titular da pasta e cidadão paraense, Sabino abordou um setor da economia ainda pouco explorado pela maior parte dos municípios paraenses e que pode atender às demandas do turista na mesma medida em que protege e cria oportunidades para as comunidades locais. “Nós temos na região a Serra de Carajás, a Serra das Andorinhas, um sem número de atrativos turísticos nessa área do ecoturismo, do turismo de aventura. Hoje, nesse evento, eu quis trazer um pouco sobre como exercer essa atividade econômica de forma sustentável e como ela pode ajudar a preservar florestas, a manter mananciais de rios e igarapés limpos, através do engrandecimento do homem da floresta”, detalhou o ministro.

Para o Dr. Líbio Moura, proporcionar o debate sobre meio ambiente e sustentabilidade para os municípios paraenses é uma forma de introduzir a população nas discussões mundiais sobre a agenda ambiental. “Nós escolhemos essa região pela importância dela e porque nós queremos fazer algo como um preparatório para algumas questões que nós teremos de responder na COP 30. Qual é o nosso papel, como essas regiões podem ajudar a construir a pauta ambiental, quais são as nossas demandas e como nós vamos apresentá-las ano que vem... Por isso, pensamos em um evento que não fosse exclusivamente jurídico, ele tem um caráter mais social. Para que a gente apresente quais são as pautas de Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e toda a região. E mais: qual o papel que o poder judiciário e o ministério público terão nisso”, concluiu o presidente da AMEPA. O Ciclo de Debates 2024 continua nesta sexta-feira (14), com mais um dia de programação intensa.