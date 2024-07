Tem Mega Sena hoje (09/07)? Caixa altera cronograma de sorteio; entenda

O sorteio 2747 da Mega-Sena, que estava previsto para a noite desta terça-feira (09/07), foi adiado para esta quarta-feira (10/07). A Caixa Econômica Federal não esclareceu o motivo dessa mudança, limitando a informar que, nesta semana, serão realizados apenas dois sorteios em vez dos habituais três.

Uma possível explicação para a alteração é o feriado de São Paulo que ocorreu nesta terça (09). Como São Paulo é um dos estados com maior número de apostadores, a decisão pode ter sido tomada para permitir mais tempo de aposta para todos os brasileiros.

As apostas podem ser feitas até às 19 horas de quarta-feira (10/07). O prêmio da Mega-Sena neste concurso está estimado em R$ 9 milhões. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.