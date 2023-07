Resultado Dupla Sena 2541 de hoje, sábado (15/07)

A Dupla Sena 2541 sorteará o prêmio do concurso no valor estimado em R$ 3 milhões para os apostadores. O sorteio de hoje, sábado (15/07), será realizado às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube das Loterias Caixa Econômica.

Saiba como apostar na Dupla Sena 2541

O apostador tem até as 15h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como jogar online pelo celular na Dupla Sena 2541?

Jogar nas loterias online é uma realidade para muitos apostadores. Ainda há quem não dispense ir à lotérica e fazer do modo tradicional. Aliás, isso pode até fazer parte do ritual de sorte de alguns. No entanto, existem novos rituais e um deles envolve a internet.

A aposta pode ser feita online em qualquer loteria (Mega Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania, Timemania, Super Sete e outras). Para isso, o jogador pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito, de qualquer lugar do mundo. Veja o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial Loterias Online;

Passo 2: Clique no Jogo Dupla Sena;

Passo 3: Vai aparecer o jogo para você preencher. É só colocar um número em cada coluna. Para fazer mais números, clique no símbolo “+” em “Quantidade de Números da aposta”;

Passo 4: Agora, é só “Colocar no Carrinho”, depois “Ir para pagamento” e cruzar os dedos. Boa sorte!

Quanto eu vou gastar para apostar na Dupla Sena 2541?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode marcar seis números que concorrerão a dois sorteios.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Dupla Sena 2541?

O apostador precisa acertar de 3 a 6 dezenas em qualquer sorteio do concurso do seu bilhete.

Saiba como resgatar o prêmio da Dupla Sena 2541

- Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

- O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Dupla Sena 2541?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como garantir que vou receber o prêmio da Dupla Sena 2541?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da Dupla Sena.