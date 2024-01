Quina: quais as regras do jogo e quantos sorteios ocorrem na semana?

Que a Quina é um dos concursos da Loteria Federal que mais recebem apostas pela maior probabilidade de acertos, isso muitos já sabem. No entanto, alguns regulamentos que envolvem os sorteios ainda são cercados de dúvidas pelos apostadores, o que faz com que muitos deixem de fazer suas apostas.

Confira abaixo as principais regras do concurso e quais os dias que dá para fazer as apostas:

Como são definidos os ganhadores dos concursos da Quina?

Na Quina, ganham os apostadores que acertarem de 2, 3, 4 ou 5 números. Os jogadores também podem concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Como jogar nos concursos da Quina?

Para um apostador efetivar o seu jogo, basta que ele marque de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis o volante. Caso prefira que o sistema escolha os números, ele pode realizar a aposta por meio da Surpresinha.

Quantos sorteios são feitos por semana pela Quina?

No total, são seis sorteios semanais dos concursos da Quina: de segunda-feira a sábado, sempre às 20h.

Qual a premiação da Quina?

O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Deste valor:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

19% entre os acertadores de 4 números;

20% entre os acertadores de 3 números;

11% entre os acertadores de 2 números;

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

Quais os preços das apostas da Quina?

O preço da aposta com 5 números é de R$ 1,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Com as regras principais bem explicadas e definidas, o apostador fica mais tranquilo em fazer os seus jogos, se preocupando apenas em torcer para ser premiado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com