Quina de São João: veja como apostar, preço e chances de levar prêmio de R$ 200 milhões

A grande chance de se tornar milionário por meio das Loterias Caixa pode acontecer neste sábado (26). Isso porque a Quina de São João, concurso 5881, sorteará as cinco dezenas a partir das 20h. O resultado será transmitido pelo Youtube da Caixa. O prêmio será R$ 200 de milhões. Veja como apostar, o preço pago no bilhete e as chances de ser um ganhador.

VEJA MAIS

Saiba como apostar na Quina

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto eu vou gastar para apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode escolher cinco dezenas. Mas, se quiser aumentar as chances de faturar uma bolada, o valor pode chegar a R$ 6.006, com direito a escolher por 15 números em um mesmo jogo.

5 números - R$ 2,00

6 números - R$ 12,00

7 números - R$ 42,00

8 números - R$ 112,00

9 números - R$ 252,00

10 números - R$ 504,00

11 números - R$ 924,00

12 números - R$ 1.584,00

13 números - R$ 2.574,00

14 números - R$ 4.004,00

15 números - R$ 6.006,00

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Quina?

O apostador precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

VEJA OS ÚLTIMOS RESULTADOS DA QUINA

Qual a probabilidade de acertar na Quina?

Para um apostador levar os cinco números e conquistar o prêmio principal na Quina é de 1 em 24 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais dezenas de 01 a 80 são assinaladas.

5 números - 1 em 24.040.016

6 números - 1 em 4.006.669

7 números - 1 em 1.144.763

8 números - 1 em 429.286

9 números - 1 em 190.794

10 números - 1 em 95.396

11 números - 1 em 52.035

12 números - 1 em 30.354

13 números - 1 em 18.679

14 números - 1 em 12.008

15 números - 1 em 8.005

Saiba como resgatar o prêmio da Quina