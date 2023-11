Para ganhar na Lotomania e garantir os prêmios sorteados pela Caixa Econômica Federal existem algumas táticas que o apostador pode utilizar a seu favor. Uma boa estratégia é analisar os números que saem com mais frequência nos sorteios e aumentar as chances ao realizar apostas com essas dezenas.

Qual a melhor combinação para jogar na Lotomania?

Os números mais sorteados nos concursos da Lotomania são 47, 43, 54, 48, 31, 49, 38, 76, 17, 41, 92, 11, 26, 42, 64, 91, 24, 08, 45 e 44. Uma boa tática é unir os números que você já costuma apostar às dezenas mais sorteadas e assim garantir, ao menos, alguma das faixas de premiação.

Quanto eu vou gastar para apostar na Lotomania?

A aposta mínima custa R$ 3 e o apostador pode marcar 50 números. O jogador também pode marcar no volante, escolhendo menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotomania?

O apostador precisa acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Veja os últimos resultados da Lotomania

Saiba como resgatar o prêmio da Lotomania

- O prêmio com valor líquido de até R$ 1.478,40, que corresponde a um valor bruto de R$ 2.112,00, pode ser resgatado diretamente em uma casa lotérica.

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

- O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotomania?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa, ou pelo site Loterias Online.

Como garantir que vou receber o prêmio da Lotomania?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da Lotomania.