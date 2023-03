Paraenses ganham na Quina e Lotofácil; confira os prêmios e números sorteados

Onze paraenses acertaram os números sorteados nos concursos da Lotofácil e Quina. Os sorteios foram realizados às 20 horas da última terça-feira (7) e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e de onde são os ganhadores.

Lotofácil - concurso 2755

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23

Um morador do município de Belém acertou sozinho as 15 dezenas do concurso 2755 da Lotofácil, garantindo o prêmio de R$1.328.457,83. Com 14 acertos, outros sete paraenses também foram premiados no concurso. Cada apostador ganhou o prêmio de R$1.035,98. Confira os municípios dos ganhadores.

Abel Figueiredo - um

Belém - dois

Castanhal - um

Juruti - um

Marabá - um

Rondon do Pará - um

Soure - um

Quina - concurso 6093

Os números sorteados foram: 02 - 06 - 60 - 66 - 74

Três paraenses foram premiados no concursos 6093 da Quina. Com quatro acertos, os apostadores somam o prêmio de R$36.553,01. Confira os municípios dos ganhadores.

Belém - um

Novo Repartimento - um

Paragominas - um

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)