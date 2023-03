Lotofácil: Paraense acerta sozinho as 15 dezenas da loteria; veja resultado e o valor a receber

Um apostador de Belém, no Pará, acertou as 15 dezenas do concurso 2756 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (07). Com o resultado, a pessoa vai levar pra casa o prêmio de R$ 1.328.457,83. Segundo a Caixa Econômica Federal, foi uma aposta simples, realizada no Centro Lotérico O Bolão, que fica da Presidente Vargas, na Campina.

VEJA MAIS

Resultado da Lotofácil 2756

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23.

Além do prêmio máximo, houve 447 bilhetes ganhadores com 14 números, distrinbuídos pelo Brasil. Cada um vai receber R$ 890,21. Também teve contemplados com 13 (15.057), 12 (154.730) e 11 (754.350) dezenas.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Para receber o prêmio, basta que o vencedor leve um documento de identidade original, com CPF, e o recibo com a aposta vencedora.

Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica, mas valores superiores a estes devem ser resgatados em uma agência da Caixa.

Quanto custa apostar na Lotofácil?

Para ganhar o maior prêmio da Lotofácil, o apostador deve acertar 15 das 25 dezenas possíveis. Apostas com 15 números custam R$ 2,50 mas o valor da aposta pode subir até R$ 38.760.