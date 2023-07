Paraenses estão entre os ganhadores da Mega Sena, Lotofácil e Quina; confira os prêmios

Na última quarta-feira (19), 75 paraenses sortudos acertaram os números sorteados nos concursos da Mega Sena, Quina e Lotofácil. Os sorteios foram realizados às 20 horas e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira o resultado das premiações e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2612

Os números sorteados foram: 20 - 27 - 34 - 44 - 50 - 54

Ninguém acertou na Mega Sena, concurso 2612, e prêmio estimado acumula para R$ 60 milhões. No Pará, 70 apostas foram contempladas com cinco acertos. Moradores de Marabá e Redenção levaram o valor de R$ 10.687,00, cada. Outros ganhadores foram premiados com valores entre R$ 1.781,12 a R$ 5.343,52. Confira os municípios:

Abaetetuba - 2

Alenquer - 1

Altamira - 1

Ananindeua - 4

Barcarena - 1

Belém - 31

Capanema - 1

Colares - 1

Curralinho - 1

Eldorado dos Carajás - 1

Itaituba - 3

Itupiranga - 1

Juruti - 1

Marabá - 5

Marituba - 1

Mocajuba - 1

Novo Progresso - 1

Parauapebas - 3

Redenção - 2

Salinópolis - 1

Santarém - 2

São Miguel do Guamá - 1

Tucuruí - 1

Ulianópolis - 1

Uruará - 1

Xinguara - 1

​Lotofácil - concurso 2867

Os números sorteados foram: 01 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

O concurso 2867 da Lotofácil teve seu prêmio acumulado para R$ 1,7 milhão para o próximo sorteio. Dois paraenses, dos municípios de Ananindeua e Belém, tiveram 14 acertos e foram premiados no valor de R$ 1.305,27.

Quina - concurso 6193

Os números sorteados foram: 29 - 42 - 49 - 71 - 73

Sem acertos das cinco dezenas, o concurso 6193 da Quina acumulou para R$ 23,5 milhões. Com quatro acertos, três paraenses foram premiados na loteria. Um morador de Castanhal fez uma aposta na Loterias Castanhal, localizada no Av. Máximino Porpino da Silva, e levou o prêmio R$ 16.481,26.

Outros dois ganhadores, dos municípios de Belém e Ananindeua, foram contemplados com o prêmio de R$ 8.240,63, cada.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)