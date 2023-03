Paraenses acertam números da Mega Sena, Lotofácil e Dia de Sorte; confira os prêmios

No Pará, 93 apostadores foram premiados na Mega Sena, Lotofácil e Dia de Sorte. Os sorteios foram realizados às 20 horas da última quinta-feira (16) e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2574

Os números sorteados foram: 12 - 17 - 43 - 44 - 48 - 60

No último sorteio da Mega Sena, concurso 2574, não teve apostas com 6 acertos, acumulando o valor estimado de R$45 milhôes para o próximo sorteio. No Pará, 86 apostadores acertaram 5 dos números sorteados, garantindo prêmios entre R$926,64 até R$5.560,20. Confira os municípios dos ganhadores.

Altamira - 1

Ananindeua - 4

Anapú - 1

Barcarena - 1

Belém - 37

Breves - 1

Cametá - 1

Canaã dos Carajás - 1

Capanema - 2

Capitão Poço - 1

Dom Eliseu - 1

Floresta do Araguaia - 2

Itaituba - 2

Jacareacanga - 1

Juruti - 1

Marabá - 5

Mocajuba - 1

Monte Alegre - 1

Novo repartimento - 1

Parauapebas - 2

Redenção - 2

Santa Isabel do Pará - 1

Santana do Araguaia - 1

Santarém - 10

Senador José Porfirio - 1

Tailândia - 1

Tucuruí - 2

Uruara - 1

Lotofácil - concurso 2764

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Seis paraenses foram premiados no concurso 2764 da Lotofácil. Com 14 acertos, as apostas de 15 números foram premiadas com o valor de R$1.035,76. Um morador do município de Belém fez uma aposta com 16 números e garantiu o valor de R$2.071,52. Confira os municípios dos ganhadores.

Ananindeua

Belém

Canaã dos Carajás

Tailândia

Tucuruí

Vigia

Dia de Sorte - concurso 0732

Os números sorteados foram: 03 - 07 - 10 - 17 - 23 - 26 - 30

Mês da sorte: Janeiro

No sorteio da Dia de Sorte, concurso 732, um paraense acertou seis números sorteados. O morador do município de Parauapebas fez a aposta na 'teimosinha' e garantiu o prêmio no valor de R$962,47.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)