Paraenses acertam números da Lotofácil e Dupla Sena; confira

Dezenove paraenses acertaram os números sorteados nos concursos da Lotofácil e Dupla Sena. Os sorteios foram realizados às 20 horas da última terça-feira (29) e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações, os municípios dos ganhadores e veja como retirar o dinheiro.

Lotofácil - concurso 2675

Os números sorteados foram: 02 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Ao todo, 18 paraenses acertaram 14 dos 15 números do concurso 2675. Os prêmios são nos valores de R$ 534,25.

Veja de onde são os ganhadores:

Altamira

Ananindeua

Belém

Irituia

Itaituba

Salinópolis

Santarém

São Geraldo do Araguaia

Dupla Sena - concurso 2449

Os números sorteados foram:

1º Sorteio: 02- 14 - 23 - 26 - 41 - 50

2º Sorteio: 06 - 09 - 20 - 22 - 23 - 45

Um paraense de São Geraldo do Araguaia conquistou o prêmio acertando cinco dos seis números do 1º sorteio. O ganhador do concurso levará para casa a quantia de R$ 3.212,37.

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)