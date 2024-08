Moradores de Belém somam prêmio de quase R$ 115 mil na Mega Sena 2764; veja de são as apostas

Na terça-feira (20), após acumular por vários dias, o prêmio de R$ 65 milhões saiu no concurso 2764 da Mega-Sena. O valor máximo foi para um bolão de São Paulo, mas o Pará também teve sorte, com duas apostas premiadas na quina. O resultado saiu às 20 horas e foi divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal.

Agora, a loteria está no valor de R$ 30 milhões. Os números sorteados foram: 20 - 31 - 34 - 38 - 42 - 51.

O Pará é o 18º estado com mais apostas premiadas na Mega-Sena desde 2013, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal. Ao todo, o Estado já arrecadou mais de R$ 124 milhões com a loteria. Para tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mínima tem o valor de R$ 5.

Paraenses premiados

Dois paraenses, moradores do município de Belém, foram premiados com cinco dezenas do sorteio. Uma das apostas foi feita pela internet, nos canais eletrônicos da Caixa, e faturou o valor de R$ 58.041,07 com seis números apostados. Outra aposta, que levou o mesmo valor, foi feita na lotérica Zebras, localizada no estacionamento do supermercado Mais Barato, na Avenida Governador José Malcher, nº 2388.

Outros 60 paraenses também foram premiados com quatro acertos, garantindo o prêmio de R$ 1.537,77 cada.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet. Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)