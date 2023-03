Mega Sena: saiba quais são os números mais sorteados na loteria

A Caixa Econômica Federal realiza semanalmente os sorteios da Mega Sena, a loteria mais popular do Brasil, que, em geral, oferta os maiores prêmios em suas extrações. O próximo concurso será realizado no próximo dia 22, com a quantia de R$54 milhões destinada ao apostador que acertar os seis números. Confira as dezenas mais recorrentes nas extrações e saiba como melhorar as chances de conquistar o valor premiado.

Quais os números que mais saíram na Mega Sena?

1º – 10 (289 vezes)

2º – 53 (292 vezes)

3º – 42 (276 vezes)

4º – 5 (278 vezes)

5º – 4 (272 vezes)

6º – 33 (275 vezes)

7º – 37 (275 vezes)

8º – 23 (270 vezes)

9º – 27 (267 vezes)

10º – 30 (270 vezes)

Veja como resgatar o prêmio da Mega Sena:

- Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo;

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica;

- O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)