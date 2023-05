Mega Sena, Lotofácil e Quina: paraenses foram premiados nos concursos; confira

Na última quarta-feira (24), 83 paraenses sortudos acertaram os números sorteados nos concursos da Mega Sena, Quina e Lotofácil. Os sorteios foram realizados às 20 horas e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira o resultado das premiações e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2595

Os números sorteados foram: 01 - 13 - 34 - 39 - 50 - 52

Paraenses estão estre os premiados da Mega Sena, concurso 2595. Com cinco acertos, um paraense do município de Castanhal levou sozinho o prêmio no valor de R$104.533,47. Outras 73 apostas foram contempladas no estado, com prêmios de R$1.404,72 a R$8.428,42. Confira os municípios:

Altamira - 2

Ananindeua - 5

Bannach - 1

Barcarena - 1

Belém - 31

Bragança - 1

Canaã dos Carajás - 1

Capanema - 2

Castanhal - 2

Iatituba - 3

Jacundá - 1

Marabá - 7

Novo Progresso - 1

Paragominas - 1

Parauapebas - 5

Redenção - 2

Santarém - 2

São Félix do Xingu - 2

Tomé-Açú - 1

Tucumã - 1

Tucuruí - 1

Xinguara - 1

Lotofácil - concurso 2820

Os números sorteados foram: 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25

No Pará, nove apostas ganharam na Lotofácil, concurso 2820. Juntos, os ganhadores somam o prêmio no valor de R$19.627,47. Confira os municípios premiados:

Belém - 4

Belterra - 1

Igarapé-Miri - 1

Marabá - 1

São Félix do Xingu - 1

Tucumã - 1

Quina - concurso 6157

Os números sorteados foram: 02 - 25 - 35 - 37 - 53

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina, concurso 6157, e prêmio acumulou para R$ 1,4 milhões. No Pará, apenas uma aposta foi premiada com quatro acertos. O morador do município de Alenquer levou sozinho o valor de R$4.066,21.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)