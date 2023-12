Mega Sena, Lotofácil e Dia de Sorte: paraenses são premiados nas loterias; confira

A Mega Sena 2662, Lotofácil 2967 e Dia de Sorte 0843, sorteadas na última quinta-feira (30), premiaram 51 paraenses que apostaram nas três modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2662

Confira os números sorteados: 17 - 20 - 31 - 34 - 40 - 42

Na Mega Sena, concurso 2662 o prêmio acumulado de R$ 37 milhões foi para um apostador de Juazeiro do Norte, no Ceará. No Pará, com cinco acertos, uma aposta do município de Bom Jesus do Tocantins levou R$ 69.230,66. Outras 41 apostas foram premiadas com cinco acertos. Um bolão feito no município de Belém conquistou o valor de R$ 7.904,16. Confira os municípios:

Ananindeua - 2

Belém - 16

Benevides - 1

Bom Jesus do Tocantins - 1

Capanema - 1

Castanhal - 3

Iatituba - 2

Jacundá - 1

Marabá - 1

Marituba - 1

Mocajuba - 1

Novo Repartimento - 1

Ourilândia do Norte - 1

Pacajá - 1

Parauapebas - 1

Santarém - 5

Tailândia - 1

Tomé-Açu - 1

Ulianópolis - 1

Lotofácil - concurso 2967

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25

Na Lotofácil, 2967, cinco paraenses foram premiados. Com 14 acertos, os moradores de Belém, Itaituba, Jacundá, Santarém e Tucuruí levaram o prêmio de R$ 1.810,04, cada.

Dia de Sorte - concurso 0843

Os números sorteados foram: 03 - 04 - 06 - 17 - 18 - 19 - 20

Mês da sorte: Agosto

Quatro paraenses acertam na Dia de Sorte, concurso 0843. Os moradores dos municípios de Altamira, Belém e Tailândia acertaram seis números sorteados na modalidade. Cada um dos sortudos foi premiado no valor de R$ 1.996,61.

