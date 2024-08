Mega Sena 2762: veja o resultado e os números sorteados hoje (15/08)

O concurso 2762 da Mega Sena sorteia hoje (15/08) o prêmio de R$ 50 milhões entre os vencedores. O sorteio é feito às 20h (horário de Brasília) e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.

VEJA MAIS

Como jogar no concurso?

Até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, vá a uma casa lotérica, ou acesse o Internet Banking da Caixa, ou o site Loterias Online. Em seguida, escolha seis números entre 1 e 60 e aguarde até o horário que as bolas serão sorteadas. É possível jogar mais números, o que consequentemente aumenta as chances e também o valor da aposta.

Quanto custa?

6 números - R$ 5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Como retirar o prêmio?

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para sacar;

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica;

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Qual o maior valor já sorteado?

Nas apostas regulares, a quantia mais alta foi a do concurso 2525, sorteada no dia 1 de outubro de 2022. Dois sortudos, um em Caxias do Sul (RS) e o outro em Fernandópolis (SP) conquistaram o prêmio de R$ 317.853.788,54 no sorteio.

Onde acompanhar o resultado?

Os apostadores podem acessar o canal do YouTube da Caixa para assistir ao sorteio ao vivo. Toda quinta-feira e sábado o banco sorteia os seis números e oferece valores milionários aos jogadores dessa modalidade da loteria.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)