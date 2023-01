Mega da Virada 2550: confira quantos paraenses acertaram os números do concurso milionário

Vinte e cinco apostadores paraenses acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso milionário da Mega da Virada. Os sorteios foram realizados às 20h do último sábado (31), e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações, os municípios dos ganhadores e veja como sacar o dinheiro do prêmio.

VEJA MAIS

Mega Sena - Concurso 2545

Veja os números do sorteio: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

Entre os ganhadores, que conseguiram acertar cinco dos seis números do concurso, estão 25 paraenses. Eles levarão para casa prêmios que variam de R$45.438,78 a R$181.755,12.

Confira as cidades dos ganhadores:

Ananindeua

Anapu

Belém - 4 ganhadores: 1 por meio de aposta simples e 3 com bolão

Bragança

Canaã dos Carajás

Castanhal

Dom Eliseu

Itupiranga

Jacundá

Marabá - 2 ganhadores com apostas simples

Marituba

Monte Alegre

Novo Progresso

Parauapebas - 2 ganhadores com apostas simples

Redenção

Santarém

São Miguel do Guamá

Terra Alta

Tucuruí

Vigia

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)