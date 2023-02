Lotofácil: veja os últimos resultados da loteria e dicas de como ganhar

A modalidade de apostas Lotofácil, da Caixa Econômica Federal, é realizada no Brasil desde 29 de setembro de 2003, com normalmente seis sorteios semanais, de segunda a sábado, às 20h (horário de Brasília) pelo canal do Youtube das Loterias Caixa. De 25 números disponíveis, os apostadores podem marcar de 15 a 20 números no volante, precisando de no mínimo 11 acertos.

Para ajudar os apostadores com dicas, a inteligência artificial (AI) ChatGPT dá dicas de como jogar com estratégias para aumentar a possibilidade de ganhar no sorteio da Lotofácil.

Confira os sorteios dos últimos sete concursos:

Concurso 2733: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Concurso 2732: 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Concurso 2731: 01 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25

Concurso 2730: 02 - 04 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Concurso 2729: 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

Concurso 2728: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22

Concurso 2727: 13 - 20 - 11 - 02 - 12 - 23 - 17 - 18 - 04 - 10 - 16 - 03 - 19 - 08 - 09

Dicas da inteligência artificial ChatGPT para ganhar na Lotofácil

Jogue com frequência: Quanto mais apostar, mais chances você tem de ganhar. Mantenha um registro dos números que você já jogou e evite repetição dos mesmos números.

Quanto mais apostar, mais chances você tem de ganhar. Mantenha um registro dos números que você já jogou e evite repetição dos mesmos números. Escolha números com menos saída: Analise as estatísticas da Lotofácil e escolha números que não saem com muita frequência.

Analise as estatísticas da Lotofácil e escolha números que não saem com muita frequência. Jogue com grupos de números: Ao invés de escolher números aleatórios, jogue com grupos de números que tenham saído com frequência juntos.

Ao invés de escolher números aleatórios, jogue com grupos de números que tenham saído com frequência juntos. Escolha números pares e ímpares: Equilibre a quantidade de números pares e ímpares que você escolhe, para aumentar as chances de vitória.

Equilibre a quantidade de números pares e ímpares que você escolhe, para aumentar as chances de vitória. Seja paciente: Não desista se não ganhou no seu primeiro jogo. Mantenha o controle de suas apostas e continue jogando com frequência.

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)