Quina: veja os últimos resultados da loteria e dicas de como ganhar

A modalidade de loteria Quina surgiu na década de 1990 e é realizada pela Caixa Econômica Federal até hoje. Nela, os apostadores escolhem no mínimo cinco números entre 80 disponíveis em um volante. Ganha o prêmio máximo quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

Quando tem sorteio da Quina?

Os sorteios da Quina ocorrem quase todos os dias da semana, com exceção do domingo. Os números são sorteados às 20h.

Quais os últimos resultados da Quina?

Alguns apostadores acreditam que é possível ganhar nas loterias fazendo uma análise dos últimos números sorteados. Veja abaixo o resultado dos últimos dez sorteios da Quina:

Concurso 6060 : 24 - 36 - 45 - 64 - 76;

: 24 - 36 - 45 - 64 - 76; Concurso 6061 : 22 - 29 - 30 - 47 - 74;

: 22 - 29 - 30 - 47 - 74; Concurso 6062 : 24 - 29 - 40 - 68 - 76;

: 24 - 29 - 40 - 68 - 76; Concurso 6063 : 07 - 15 - 16 - 61 - 62;

: 07 - 15 - 16 - 61 - 62; Concurso 6064 : 10 - 16 - 22 - 69 - 76;

: 10 - 16 - 22 - 69 - 76; Concurso 6065 : 02 - 20 - 29 - 33 - 46;

: 02 - 20 - 29 - 33 - 46; Concurso 6066 : 24 - 41 - 47 - 76 - 78;

: 24 - 41 - 47 - 76 - 78; Concurso 6067 : 11 - 25 - 26 - 59 - 68;

: 11 - 25 - 26 - 59 - 68; Concurso 6068 : 18 - 21 - 64 - 66 - 80;

: 18 - 21 - 64 - 66 - 80; Concurso 6069 : 20 - 42 - 43 - 49 - 57;

: 20 - 42 - 43 - 49 - 57; Concurso 6070: 24 - 28 - 43 - 65 - 73.

Como apostar na Quina?

Para jogar na Quina, o apostador deve escolher no mínimo cinco e no máximo 15 números entre 80 disponíveis em um volante. O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas marcadas. Com cinco números, o valor é de R$ 2, já com 15 números o valor sobe para R$ 6.006.

Dicas da inteligência artifical OpenAI para ganhar na Quina

Escolha uma combinação de números que você considera significativos para você, como aniversários ou datas importantes. Analise as estatísticas de saída dos números na loteria Quina. Alguns números podem sair com mais frequência do que outros, e você pode escolhê-los com base nessas informações. Compre mais de um bilhete. Aumentar suas chances de ganhar é uma questão de números, e quanto mais bilhetes você comprar, maiores serão suas chances de ganhar.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)