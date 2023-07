Lotofácil: como ver o valor do prêmio do próximo concurso?

Se tem uma coisa que anima os apostadores das Loterias Caixa, sem sombra de dúvidas é o valor do prêmio. Afinal, quem não almeja ganhar uma bolada apostando um valor bem menor?. Na Lotofácil, por exemplo, atualmente a aposta mínima (15 números) custa R$ 3,00 e premia milhares de pessoas todos os dias com valores que podem ser milionários.

Como forma de divulgação, a Caixa distribui anúncios nas casas lotéricas do País destacando o valor do prêmio justamente para chamar a atenção dos apostadores e mesmo de quem busca por esses espaços apenas para o pagamento de contas.

Caso a pessoa tenha apostado na Lotofácil e não tenha reparado no valor do prêmio, que alterna conforme os concursos, pode verificar quanto estará sendo sorteado no dia sem precisar sair de casa.

Como ver o valor do prêmio do próximo concurso da Lotofácil?

Além das divulgações offline da Lotofácil (TV, Panfletos, Cartazes) a Caixa Econômica Federal (CEF) veicula o valor do prêmio do concurso também em seu site oficial.

Prêmio da Lotofácil costuma ser milionário (Reprodução/Tecnoblob)

Para acessar, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial das Loterias Caixa; Na ferramente de busca, pesquise por "Lotofácil"; Clique em cima do nome da loteria; Verifique na tela o valor do prêmio do concurso do dia.

No site é exibido também o valor do prêmio para o concurso de final 0, que pode ser maior, uma vez que este acumula porcententagem da arrecadação de 9 concursos normais.

Como ver o valor do prêmio de concursos anteriores?

Ainda no site da Loterias Caixa, é possível pesquisar também pelo valor do prêmio de concursos anteriores. Para isso, basta clicar na barra de pesquisa referente ao sorteios e digitar o número do sorteio para qual deseja verificar o prêmio.

Como apostar na Lotofácil?

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)