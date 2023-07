Paraenses acertam números da Lotofácil, Dupla Sena e Dia de Sorte; confira os prêmios

A Lotofácil 2856, Dupla Sena 2537 e Dia de Sorte 0780, sorteadas na última quinta-feira (6), premiaram 16 paraenses que apostaram nas quatro modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

Lotofácil - concurso 2856

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Nove paraenses acertaram na Lotofácil, concurso 2856. Com 14 acertos, os sortudos levaram o prêmio de R$ 1.120,81. Confira os municípios:

Belém - 4

Jacundá - 1

Marabá - 1

Redenção - 2

Tomé-Açú - 1

Dia de Sorte - concurso 0780

Os números sorteados foram: 03 - 08 - 11 - 15 - 19 - 27 - 29

Mês da sorte: Novembro

Com seis acertos, três paraenses ganharam na Dia de Sorte, 780. Os premiados levaram o valor de R$ 1.440,56, cada. Veja os municípios:

Belém - 1

Conceição do Araguaia - 1

Tucumã - 1

Dupla Sena - concurso 2537

Números sorteados no 1º Sorteio: 18 - 30 - 32 - 37 - 41 - 47

Números sorteados no 2º Sorteio: 03 - 14 - 15 - 22 - 29 - 50

Ninguém acertou todas as dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena, concurso 2537, e prêmio acumula para R$ 2,2 milhões. No Pará, apenas um apostador foi premiado na modalidade. Com cinco acertos no 1º sorteio, o morador de Santarém levou o prêmio de R$ 4.652,36

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)