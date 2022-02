Lotofácil: como funciona o bolão da Caixa Econômica Federal?

O bolão é uma das formas de aumentar as chances de ganhar um prêmio lotérico. Na Lotofácil, a modalidade tem regras, procedimentos e valores específicos. Confira como funciona e como apostar por bolão na Lotofácil:

VEJA MAIS

Como funciona a Lotofácil

Com sorteios de segunda a sábado, a aposta mínima da Lotofácil custa R$ 2,50 e dá ao apostador o direito de marcar 15 dos 25 números disponíveis. Quanto maior a quantidade de números apostados, maior o valor da aposta.

O participante precisa então acertar 11 a 15 números para ganhar algum prêmio, com progressão de prêmio de acordo com a quantidade de números acertados.

Como apostar na Lotofácil por bolão

O primeiro passo é preencher o campo indicado no volante. Na Lotofácil, cada bolão tem valor mínimo de R$ 10,00 e cada cota custa R$ 2,50. Para apostas com 15 números marcados, o bolão deve ter no mínimo 2 cotas e no máximo 8. Já para apostas com 16, 17 e 18 números, o número máximo de cotas passa a ser 20, 30 e 35, respectivamente. Só são permitidas até 10 apostas por bolão e todas elas devem ter a mesma quantidade de números.

Também há a opção de comprar cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas, nos quais há a cobraça de tarifa adicional de até 35% do valor original da cota.